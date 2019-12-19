​Глава Сургута рассказал, что чувствует, когда становится героем мемов

Глава Сургута Вадим Шувалов сказал, что не обижается на комические мемы в соцсетях, когда становится их героем. Об этом он сообщил во время итоговой пресс-конференции, которая состоялась сегодня, 19 декабря. Корреспондент СИА-ПРЕСС спросил у главы, как он относится к шуткам в интернете, в связи с публикацией картинки, где мэра сравнили с мультперсонажем Лунтиком.

«Я отреагировал абсолютно спокойно. У меня есть внучка, поэтому я знаю, что это популярный мультфильм, положительный герой, и сравнить меня с этим… (смеется) Это хорошо, пусть люди улыбаются. Хорошая предновогодняя шутка», — сказал Шувалов.

Также глава отметил, что фото, которое послужило основой для мема, было сделано на открытии фестиваля ледовых скульптур в Сургуте. Мэр сфотографировался, выглядывая из изваяния танка.