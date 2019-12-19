​Глава Сургута назвал главную проблему города

Во время пресс-конференции по итогам 2019 года глава Сургута Вадим Шувалов рассказал о самой главной по его мнению проблеме города.

«Самые главные проблемы – это проблемы, которые приводят к ЧП. Я бы как можно быстрее убрал бы аварийное и ветхое жилье. Недавно при возгорании ветхого дома в поселке Дорожном погибло три человека. Я бы приложил максимум усилий, чтобы ветхого жилья не было в нашем городе», – заявил мэр, отвечая на вопрос корреспондента СИА-ПРЕСС. Также во время пресс-конференции Шувалов отмечал, что проблему ветхого жилья в городе планируют решить до конца 2024 года.

Еще одна важная проблема в Сургуте, по словам главы, – это дольщики жилых комплексов, где застройщики просрочили сдачу домов более чем на год.

«По девяти домам мы уже нашли решение этих проблем. По другим домам тоже решения найдены совместно с округом. Появился порядок выделения земельных участков при заходе инвесторов на достройку этих домов. Это уже принятые решения. Механизм найден. В 2020, 2021 году надо решить эту проблему, чтобы жители больше не попадали в такие ситуации», – отметил мэр.