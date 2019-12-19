Газпром не хочет сдавать свою недостроенную свечку в аренду администрации Сургута

ООО «Газпром переработка» не хочет сдавать в аренду свое недостроенное здание в центре города сургутской администрации. Об этом рассказал глава Сургута Вадим Шувалов на своей итоговой пресс-конференции, которая проходила в Сиа-Пресс центре.

«Когда руководство организации находилось в Сургуте, оно обращалось к нам с предложением рассмотреть разные варианты передачи объекта [под нужды администрации, - прим. авт]. Мы начали проводить аудит. Сколько в городе административных и муниципальных учреждений? Сколько денег мы тратим на аренду? Оказалось, что у нас около 28 тысяч квадратных метров занято администрацией. Ну и, конечно же, посчитали, сколько мы платим за аренду всех помещений», — рассказывает Вадим Шувалов.

Глава города также отметил, что по количеству людей и необходимых квадратных метров практически все идеально совпадало, а решение администрации города поддержала губернатор Югры Наталья Комарова.

«Офис много чего включает в себя: архив, парковку. Мы бы там сделали на первом этаже МФЦ, а сверху расположились бы чиновники. Если что-то не так пошло, можно сразу обратиться к ним. Всё и все на одном месте. Но потом Газпром изменил свою позицию и решил продать «свечку». И как видно, происходит этот процесс по сей день. Мы пытались еще раз взять здание в аренду, но в ответ получили лишь предложение с покупкой объекта. Естественно, такой вариант мы даже не рассматриваем», — заявил глава города.