​Глава Сургута поддержал введение закона о домашнем насилии

Глава Сургута Вадим Шувалов поддерживает введение закона о домашнем насилии. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом СИА-ПРЕСС. Шувалов отметил, что жертвам тирании в семье необходима поддержка, учитывая резонансные случаи избиения и убийств в домах россиян.

«Есть истории, которые не укладываются в голове у адекватного человека. Слышали о последнем происшествии? Многодетный отец издевался над дочерью. Это ужасно. Есть такие моменты, когда обществу нужно вмешаться. Нужно помогать им (жертвам — прим. авт.), в первую очередь со стороны власти и силовых структур. Если этот закон улучшит безопасность, конечно, я — за», — пояснил Вадим Шувалов.

Стоит отметить, что мэр имел ввиду дело Андрея Бовта из Ленинградской области. Отца восьмерых детей арестовали по подозрению в изнасиловании собственной дочери и хранении крупной партии оружия. По предварительной информации, мужчина сексуально эксплуатировал 13-летнего ребенком на протяжении семи лет.

Напомним, на прошедших выходных в Сургуте состоялся митинг против введения закона о семейно-бытовом насилии. Активисты обратились к представителям власти всех уровней, с требованием не лезть в их семьи и не принимать данный проект. Общественники называют закон — угрозой традиционному укладу страны.