В Дагестане арестован фальшивомонетчик, пытавшийся сбыть в Сургуте миллион поддельных рублей

В Республике Дагестан полиция арестовала 36-летнего фальшивомонетчика, который сбывал в Сургут поддельные купюры номиналом в пять тысяч рублей. Его разыскивали с 2017 года - в тот год сургутские полицейские задержали его курьеров с миллионом поддельных рублей.

Всего злоумышленникам удалось сбыть только восемь банковских билетов (это 40 тысяч рублей), после чего на них вышли сотрудники полиции. Об этом сообщает проекуратура по ХМАО.

Четыре курьера отбывают наказание в тюрьме с 2018 года. Против самого фальшивомонетчика из Дагестана дело направлено в суд. Ему грозит лишение свободы сроком на восемь лет.