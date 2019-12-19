​Глава Сургута рассказал, когда закончится строительство «Леруа мерлен»

На итоговой пресс-конференции 2019 года глава Сургута Вадим Шувалов назвал предварительные сроки окончания строительства гипермаркета «Леруа мерлен».

«На объекте уже закрывают контур, подводят тепло. Внутри, вы сами знаете, все быстро сделают. Надеюсь, что к июню-июлю (2020 года. – прим. ред.) работы будут завершены и центр будет на гране открытия», – заявил он.

Также мэр отметил, что новый объект создаст для города около двухсот рабочих мест.

Ранее СИА-ПРЕСС писал, что гипермаркет «Леруа мерлен» в Сургуте откроют не раньше 2020 года. Об этом сообщила директор по развитию компании Елизавета Лисюкова.