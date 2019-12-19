Глава Сургута прокомментировал ситуацию передачи городских электросетей в концессию

Глава Сургута Вадим Шувалов отвечая на вопросы о передачи городских электросетей в концессию «Корпорации СТС», во время своей итоговой пресс-конференции, заявил, что в администрация города сейчас создана специальная группа, прорабатывающая этот вопрос.

«Нами в администрации была создана рабочая группа, в которую вошли общественники, представители депутатского корпуса и администрации. Сейчас мы активно обсуждаем этот проект. На федеральном уровне есть рекомендации, что действительно подобная передача в концессию совершенно оптимальный вариант», — рассказывает глава города.

Вадим Шувалов также подчеркнул, что он как энергетик, считает, что городские теплосети должны остаться в собственности у города.

«Мое лично мнение такое. Город должен оставить за собой права на электросети, а у инвесторов вполне может быть возможность поработать на них. Однако данный бизнес должен устраивать в первую очередь как потребителей, так и в целом город. Нельзя упускать динамику инвестиций в ремонтные компании и реконструкции. Потому что, когда этого не происходит, начинается стагнация», — добавил мэр.

Напомним, что в Сургуте часть коммунальных сетей могут передать в концессию.