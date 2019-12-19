Заключенный колонии в Сургуте пожаловался на избиения и получил за это уголовную статью

Отбывающий наказание в исправительной колонии Сургута мужчина обратился в правоохранительные органы с жалобой о том, что его избил сотрудник колонии. Однако в ходе проверки выяснилось, что мужчина сделал ложный донос. Этим он нарушил уголовный кодекс и попал под статью, по которой ему грозят еще три года тюрьмы.

Как сообщает следственное управление по Югре, заключенного выдали записи видеонаблюдения: названный сотрудник не посещал его камеру. К тому же у мужчины нет никаких телесных повреждений, и к медикам он не обращался.

Как выяснилось, мужчине не нравились условия его содержания, поэтому он захотел подорвать авторитет сотрудников колонии.

Напомним, неделю назад в исправительной колонии Сургута убили заключенного. Также в Сургуте открылась социальная гостиница для бывших заключенных