​Жители поселка в Югре боятся выйти из дома из-за бродячих собак

Жители поселка Белый Яр (Сургутский район) жалуются в соцсетях на стаи бродячих собак. Сельчане заявили, что стаи бездомных животных пугают их. «Сотни собак. Дети боятся ходить в школы. Родители боятся водить детей в детский сад. В магазин лишний раз никто не ходит. Меры не принимаются», — заявили белоярцы в местном паблике «Вконтакте».

В администрации Сургутского района корреспонденту СИА-ПРЕСС пояснили, что согласно федеральному закону «Об ответственном обращении с животными» представителям муниципальной власти запрещено усыплять животных. «Регулирование численности производится посредством метода ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, возврат на прежнее место обитания.) При условии отсутствия у чипированной собаки агрессии к человеку, после прохождения вакцинации от бешенства и стерилизации животных будут возвращать на прежнее место обитания, — пояснили СИА-ПРЕСС чиновники администрации. — Бездомные животные – это результат безалаберного отношения людей к своим питомцам: купили, наигрались, выбросили. Администрация района следует букве закона и не имеет права совершать какие-либо иные действия».

Также в мэрии отметили, что наиболее проблемными в этом отношении являются крупные населенные пункты муниципалитета: Лянтор, Федоровский, а также окруженные дачными кооперативами — Барсово, Белый Яр и Солнечный.