​«Бураны», этнотузим и IT-пастбища – как прожили 2019 год представители коренных народов севера в Сургутском районе

В Сургутском районе живут немногим более 3,5 тысяч представителей коренных малочисленных народов, из них около 2,5 тысяч – на так называемых «территориях традиционного пользования», то есть, по сути, угодьях. Несмотря на то, что общая численность коренных северян составляет чуть меньше трех процентов от жителей муниципалитета (всего в районе живут почти 125 тысяч человек), их культура, язык и уклад жизни представляют особую ценность для региона и его истории, поэтому тщательно охраняются.

Одним из важнейших пунктов в работе администрации Сургутского района с коренными малочисленными народами севера является посредничество и недопущение конфликтов между ними и недропользователями. Как ранее писал СИА-ПРЕСС, нефтяные и газовые компании, а также предприятия, добывающие общераспространенные ископаемые (песок, торф и т.д.), должны получать разрешение на работу на территориях традиционного пользования от местных общин. Взамен бизнес выплачивает коренным жителям компенсации, предоставляет транспорт, бензин, дает деньги на обучение и лечение, а также принимает на работу членов общины. Иногда, если переговоры о компенсациях становятся излишне напряженными и стороны не могут найти компромисс, к делу в качестве медиаторов подключаются представители администрации района.

Стоит отметить, что суммы, выделяемые нефтяниками и газовиками на компенсации для коренных жителей, довольно сильно выросли за последние годы: за семь лет с 300 до более чем 500 млн рублей в год. Также крупные компании оказывают транспортную помощь малым северным народам района – например, отвозят их представителей на крупные этнические праздники и слеты (ближайший, например, будет в субботу, 21 декабря, на базе «Валикас» в Барсово).

Сургутский район проводит или помогает проводить целую плеяду крупных этнических мероприятий: слеты оленеводов, рыбаков и охотников, «День обласа», «Медвежьи игрища», соревнования среди оленеводов и гребцов и так далее. К слову, выходцы из района в 2019 году стали победителями региональных этнических соревнованиях, вроде гонок на оленьих упряжках и массовых заплывах на обласах.

В ведении муниципалитета – исполнение на своей территории госпрограммы Югры о социально-экономическом развитии коренных малочисленных народов севера на перспективу до 2030 года. В ее рамках окружной бюджет выделяет деньги на помощь конкретным представителям ханты – на приобретение техники (например, «буранов»), строительство необходимого для угодья объекта, обучение на водительские права (для тех же «буранов» нужна категория А) и даже покупку оленей.

Куратор этой сферы, замглавы Сургутского района Алексей Савенков признает, что в целом программа работает качественно, но она касается только тех коренных жителей, которые не охвачены экономическим сотрудничеством с недропользователями. А соглашения с нефтяниками и газовиками имеет примерно 80 процентов ханты, живущих в районе – так что на поддержку округа могут рассчитывать немногие.

К сожалению, есть прецеденты, когда коренные жители получают предоплату по этой программе, например, на возведение нужной постройки, но эти деньги тратят на какие-то другие цели и потом не могут отчитаться за использование бюджетной помощи. С них приходится взыскивать суммы в судебном порядке. Администрация района ведет работу с местными жителями, чтобы исключать подобные казусы.

Любопытный проект, который сейчас прорабатывает муниципалитет – «IT-стойбища», или обеспечение коренных северян качественным интернетом. «За год мы провели сеть в три стойбища – доступ в интернет появился у 700 человек. Сейчас прорабатываем решения, по которым пользоваться доступом в сеть смогут даже кочующие по угодьям общины. Как говорила губернатор Наталья Комарова, «не хант должен идти за интернетом, а интернет должен идти за хантом», – рассказал Савенков.

В планах работы с коренными народами на следующий год – чтобы две общины, базирующиеся на территории Сургутского района – «Яун-Ях» и «Негус-Ях» – подали заявки на получение окружных грантов. В 2019 году в Югре некоторые проекты расширения материально-технической базы на угодьях или развитие общин получали неплохие деньги – по несколько миллионов рублей.

В целом Сургутский район идет в фарватере соблюдения баланса интересов между коренными жителями и недропользователями, роста благосостояния народа ханты, а также усиление культурных веяний местного населения в локальных мероприятиях и даже бизнесе – как ранее писал СИА-ПРЕСС, деревню Русскинская планируется превратить в один из центров этнотуризма Югры.