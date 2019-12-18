Власти Сургута сомневаются в том, что в городе появится снегоплавильная станция

Заместитель директора департамента городского хозяйства Константин Карпеткин выразил свои сомнения о возникновении снегоплавильной станции в Сургуте, о разработке которой ранее заявил глава города Вадим Шувалов.

Замдиректора ДГХ считает, что муниципальное предприятие «Горводоканал», формирующее проект станции, бросит эту идею на моменте подсчета расходов:

«Да не будет ее, наверное. Скорее всего «Горводоканал» подсчитает затраты, и всё. Сколько это будет стоить? Для нашего региона это космическая цена, а предприятие должно зарабатывать», — сообщил Константин Карпеткин депутатам городской думы.

По словам замглавы города Николая Кривцова, проблема не только в стоимости снегоплавилки, но и в том, что ее требуется обеспечить энергоносителем – снег нужно чем-то топить. Администрация рассмотрела варианты с газом, теплом с ГРЭС и даже горячей водой, но способ с приемлемой стоимостью обнаружить не удалось.

Также непонятно, куда деть талую воду. Аналогичная станция, работающая в Ханты-Мансийске, сливает стоки прямо в реку Иртыш, однако такой вариант требует строительства очистных сооружений. К тому же, сообщает сургутский депутат Виктор Пономарев, полностью очистить снег от некоторых примесей невозможно – от мазута, например.

Власти видят решение проблемы с нехваткой снежных полигонов только в строительстве новых:

«Нужно строить полигоны. Складировать там снег, ставить очистные сооружения для талых вод, проводить ливневки. Это выйдет дешевле снегоплавильной станции», — считает Константин Карпеткин.

Сейчас в Сургуте действуют четыре снежных полигона, но все они не соответствуют Федеральным стандартам. По закону полигоном считается место, где снег ликвидируется, а в Сургуте снежные массы просто лежат под солнцем.

По словам Николая Кривцова, сейчас в городе строится полноценный полигон в соответствии с государственными стандартами, а также планируется модернизация еще двух.

Напомним, в Сургуте дворы не чистятся от снега вовремя. Глава города пообещал оштрафовать управляющие компании, а те жалуются властям на то, что сургутские УК не могут соперничать с предпринимателями.