В думе Сургута избран новый председатель комитета городского хозяйства

Депутаты сургутской городской думы избрали нового председателя комитета по городскому хозяйству. Им стал Владимир Клишин, за его избрание отдали голос пять членов комитета из восьми.

«Комитет работоспособный, один человек повлиять на всю работу не может. Поэтому крупных изменений, я считаю, не произошло. Комитет будет работать и дальше», – так прокомментировал свое избрание Владимир Клишин корреспонденту СИА-ПРЕСС.

Предыдущий председатель комитета Виктор Пономарев подал заявление об освобождении своей должности в связи с тем, что его выбрали руководителем депутатского объединения политической партии Единая Россия.

В ходе голосования, на котором решался вопрос о добровольном освобождении председателя комитета от его должности, «против» проголосовал только депутат Евгений Барсов. Он считает, что Виктор Пономарев для сургутян ценнее как председатель комитета думы, а не партиец. Остальные семь участников комитета проголосовали «За».

Председатель думы Надежда Красноярова отметила, что Виктор Пономарев не покидает депутатскую должность и по-прежнему будет участвовать в работе комитета.

«Я старался работать продуктивно. В пятом созыве было 45 комитетов, в шестом созыве – 27 комитетов. Мы рассмотрели 176 вопросов. Больше не решили, к сожалению», – подытожил результаты своего председательства Виктор Пономарев.