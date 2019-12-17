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Депутаты Сургута предложили сохранить здание бывшего кинотеатра «Аврора», которое предлагают снести

Сургутские депутаты предложили сохранить старое здание бывшего кинотеатра «Аврора» в ответ на заявление чиновников о том, что его следует снести. Это произошло в ходе обсуждения городского бюджета на 2020 год на депутатских слушаниях.

Сейчас в «Авроре» расположен театр актера и куклы «Петрушка». Чтобы ветхое здание соответствовало нуждам кукольного театра, его нужно реконструировать. Для проведения строительных работ администрация хочет заключить концессионное соглашение, однако перед поиском инвестора власти по просьбе депутатов провели экспертизу состояния здания.

По итогам проверки было установлено, что для нужд «Петрушки» здание «Авроры» следует либо снести частично, либо полностью, а затем возвести новую постройку. Причем второй вариант реализовать проще.

В ответ на это депутат Богдан Гужва предложил сохранить здание. Чтобы сделать это, считает он, можно переместить «Петрушку» в другое место, а театр заменить учреждением, нужды которого обойдутся бюджету дешевле:

«Душа болит, когда слышу, что «Аврору» нужно сносить. Зданию уже больше 30 лет. Можно найти и другие варианты размещения театра «Петрушка». К тому же, есть ряд учреждений или функций, для которых «Аврора» может соответствовать. Конечно, придется подлатать, но не за 250 миллионов же».

Напомним, кукольный театр «Петрушка» размещается в здании бывшего кинотеатра «Аврора» с лета 2015 года. С тех пор городские власти ищут способ реконструкции помещений. В 2018 году появился концессионер, готовый вложить деньги в строительство, но затем он отказался от этой идеи. СИА-ПРЕСС побывал за кулисами кукольного театра и выяснил, как живет «Петрушка» в старом здании.


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Сегодня в 17:34, просмотров: 68, комментариев: 0


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