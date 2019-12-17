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В Сургуте по-новому рассчитают нормативы накопления отходов. Это может снизить плату за мусор

В Сургуте к октябрю 2020 года пересмотрят нормативы накопления твердых бытовых отходов, которые собирают горожане. Как сообщили чиновники на комитете думы по бюджету, администрация уже заключила контракт с подрядной организацией, которая займется сбором и анализом статистики за 2 миллиона 750 тысяч рублей.

«Региональный оператор изменил механизм расчета образования отходов исходя не из факта, а из неких нормативов. Думать о региональном операторе – не ваша головная боль, давайте думать о наших горожанах, которые переплачивают», - обосновал решение об анализе нормативов депутат Владимир Болотов.

Когда норматив будет уточнен, стоимость услуг по вывозу мусора для сургутян может снизиться. Владимир Болотов уверен, что нормативы окажутся ниже тех, что заявил региональный оператор «Югра-Экология», поэтому он предложил не дожидаться окончания экспертизы и уточнить цены уже со следующего месяца:

«Большая просьба: подумайте, можно ли распространить действие нормативов на 1 января 2020 года. Думаю, технически нет проблемы в том, чтобы распространить действие юридического акта до его принятия».

Также Владимир Болотов и Дмитрий Пахотин предложили убрать из бюджета города строчку на ликвидацию несанкционированных свалок и обратиться к региональному оператору, чтобы он занялся этой проблемой за свои средства:

«У нас традиционно заложены деньги на очистку территорий от несанкционированных свалок. Напомню, в этом году появилась такая штука, называется региональный оператор, который пересмотрел нормативы и поднял тарифы в пять раз. Предполагалось, что он будет брать деньги за то, что он занимается всем мусором. Если это не так, то зачем он нужен? В чем плюсы для бюджета от того, что мы платим больше? - спрашивает чиновников Владимир Болотов, - Если в полномочия оператора входит обращение со всеми отходами, то давайте исключать эту строчку и обращаться к оператору, чтобы он брал на себя расходы по борьбе с этими свалками».

Однако выяснилось, что мусорный оператор не обязан заниматься несанкционированными свалками. Аппарат думы ознакомился с законодательством и выяснил, что эта сфера входит в полномочия городской администрации. Да, региональный оператор может ликвидировать незаконные свалки своими силами, но по итогу работы все равно выставит властям счет за оказанную услугу.

Также депутатам стало известно, что для нужд Сургута и Сургутского района к 2022 году появится новый полигон. Территория под него уже передана департаменту промышленности Югры, сейчас округ ищет концессионера для старта строительства.


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Сегодня в 17:11, просмотров: 114, комментариев: 0


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