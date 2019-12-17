​Жителей Сургута пугают террористами ИГИЛ, которые превращают людей в убийц

Жители Сургута распространяют в мессенджерах сообщение об атаке террористов запрещенной в России организации ИГИЛ. В объявлении говорится, что злоумышленники звонят с неизвестных номеров и сразу сбрасывают, а если абонент перезванивает, его список контактов и банковские карты, привязанные к мобильному телефону, оказываются в распоряжении боевиков.

«Это новая уловка, которую террористы используют для доступа к вашей SIM-карте, совершения звонков за свой счет и превращения вас в убийцу», — предупреждают об опасности создатели объявления.

Однако правоохранители не считают, что за подобными сообщениями скрывается реальная угроза.

В пресс-службе УМВД Югры корреспонденту СИА-ПРЕСС пояснили, что скорее всего в мессенджерах распространяется очередной фейк. Более того полицейские уточнили, что с помощью одного лишь звонка невозможно завладеть информацией с мобильного телефона. «Существует дистанционное мошенничество, однако преступник получит персональные данные только если гражданин сообщит их самостоятельно во время беседы с злоумышленником», — отметили в югорском ведомстве.