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Глава Сургута посоветовал горожанам сменить управляющую компанию, если она не справляется с работой

Глава города Вадим Шувалов порекомендовал сургутянам сменить управляющую компанию в случае, если она некачественно, либо вовсе не справляется со своей работой. Соответствующая запись появилась на его странице «Вконтакте».

«Вы часто пишете в комментариях, что УК не выполняют свою работу: подъезды грязные, снег во дворах не убирается. Я понимаю ваше возмущение: вы платите деньги и хотите получать взамен качественные услуги. Но глобально на ситуацию способны повлиять лишь жильцы. Именно вы нанимаете УК и платите им. А значит, увольнять их придется тоже вам», — заявил глава города.

Чтобы сменить управляющую компанию, вам необходимо:

Шаг 1. Обсудить смену УК с соседями — нужно набрать как можно больше активных единомышленников.

Шаг 2. Выбрать новую УК: почитайте отзывы, съездите во дворы, которые обслуживает новая управляющая компания, пообщайтесь с жильцами. Встретьтесь с руководством этой УК, согласуйте стоимость обслуживания дома.

Шаг 3. Сменить способ управления многоквартирным домом — например, на ТСЖ или ТСН.

Шаг 4. Провести собрание собственников по смене управляющей компании. Вам необходимо собрать более 50% подписей жильцов.

Шаг 5. Если на собрании было решено сменить УК, нужно её об этом уведомить в течение 10 рабочих дней. После проведения встречи с жильцами следует направить в государственную жилищную инспекцию (ГЖИ) оригиналы бланков решений и протокол собрания.

Шаг 6. Заключите договор с новой управляющей организацией. Платить ей можно с того момента, как государственный жилищный надзор включит ваш дом в лицензию новой УК. Ведомство размещает эти данные на своём сайте.


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Сегодня в 14:24, просмотров: 347, комментариев: 3


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Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 14:32
Я родился
Румпельштильцхен
не нравится
Сегодня в 15:31
Мне нравится ход мыслей этого человека. Выберите УК, соберите подписи жильцов... Да, да, именно в такой последовательности
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 17:26
Это слишком долгая и бюрократическая процедура, которая не работает. Главная задача зимой при подготовке к работе в осенне-зимний период - это уборка снега и борьба с гололедом. За это отвечает УК, так как получает от жильцов многоквартирных домов плату на содержание придомовых территорий. Круглогодично. Летом тратится должно меньше, а зимой больше по смыслу. Как тратят деньги УК тайна за семью печатями. Почему-то на качественную уборку денег нет. Потому ежегодно проблема одна- уборка снега. Традиции и привычки: мол так было всегда, ну два- три месяца а потом все потает все равно. И так десятилетиями. И новое УК не переломит ситуацию. А что администрация? Она должна контролировать уборка снега и наледи на территориях в зоне ответственности предприятий всех форм собственности, магистральные дороги, муниципальные предприятия и учреждения. Ежедневно делать объезд города и оперативно влиять на ситуацию, ежедневно, использовать административные рычаги на тех кто уборку снега и гололеда не выполняет. УК на особом контроле. Хотелось бы чтоб хотя бы так, но современные реалии не дают оптимизма. Есть такая мантра у предпринимателей я плачу налоги и отвалите. УК тоже отчитается. Кстати на пешеходных тротуарах к весне слой утрамбованного снега, который дворники регулярно только подметают и сбрасывают снег на газоны, что впору не ходить а коньках кататься! И это по УК называется очистка пешеходный тротуаров от снега. Тогда надо с ними проводить ликбез по ЖК РФ.

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