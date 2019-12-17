Глава Сургута посоветовал горожанам сменить управляющую компанию, если она не справляется с работой

Глава города Вадим Шувалов порекомендовал сургутянам сменить управляющую компанию в случае, если она некачественно, либо вовсе не справляется со своей работой. Соответствующая запись появилась на его странице «Вконтакте».

«Вы часто пишете в комментариях, что УК не выполняют свою работу: подъезды грязные, снег во дворах не убирается. Я понимаю ваше возмущение: вы платите деньги и хотите получать взамен качественные услуги. Но глобально на ситуацию способны повлиять лишь жильцы. Именно вы нанимаете УК и платите им. А значит, увольнять их придется тоже вам», — заявил глава города.

Чтобы сменить управляющую компанию, вам необходимо:

Шаг 1. Обсудить смену УК с соседями — нужно набрать как можно больше активных единомышленников.

Шаг 2. Выбрать новую УК: почитайте отзывы, съездите во дворы, которые обслуживает новая управляющая компания, пообщайтесь с жильцами. Встретьтесь с руководством этой УК, согласуйте стоимость обслуживания дома.

Шаг 3. Сменить способ управления многоквартирным домом — например, на ТСЖ или ТСН.

Шаг 4. Провести собрание собственников по смене управляющей компании. Вам необходимо собрать более 50% подписей жильцов.

Шаг 5. Если на собрании было решено сменить УК, нужно её об этом уведомить в течение 10 рабочих дней. После проведения встречи с жильцами следует направить в государственную жилищную инспекцию (ГЖИ) оригиналы бланков решений и протокол собрания.

Шаг 6. Заключите договор с новой управляющей организацией. Платить ей можно с того момента, как государственный жилищный надзор включит ваш дом в лицензию новой УК. Ведомство размещает эти данные на своём сайте.