​Стала известна цена проезда на автобусах Сургута в 2020 году

Сегодня во время онлайн-интервью заместитель директора департамента городского хозяйства Константин Карпеткин сообщил СИА-ПРЕСС, что Региональная служба по тарифам определила цену проезда на регулируемых автобусных маршрутах для Сургута в следующем году.

«В том проекте приказа, который был до нас доведен региональной службой месяц назад, указана сумма 26 рублей на регулируемых маршрутах. А вот по нерегулируемым тарифам принимать решение будут сами перевозчики. Мы не можем их обязать к какой-либо цифре, мы разыгрываем только маршрут, а перевозчик в зависимости от своих затрат определяет стоимость», — отметил Карпеткин.