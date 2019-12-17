В Сургуте в канун Нового года ожидаются 40-градусные морозы

В Сургуте в ночь с 31 декабря на 1 января столбики термометров опустится до -42 градусов. Об этом сообщает сервис Gismeteo.

Синоптики заявляют, что начиная с 27 декабря в городе произойдет резкое похолодание. Вплоть до середины января жителей Сургута ждут холода от -30 до -40 градусов.

Напомним, что в случае, если вы попали в беду, обратиться за помощью можно по телефону 112. Также, не забывайте, что отмороженные участки тела нельзя смазывать жиром, мазями или растирать снегом, а также помещать в горячую воду.

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UPD 16:00 - Прогноз погоды на сервисе Gismeteo изменился. Теперь в новогоднюю ночь ожидается до минус 17 градусов.