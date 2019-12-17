​Мужчинам из Азербайджана грозит тюрьма за создание казино в Сургуте

Троих мужчин, граждан Азербайджанской Республики обвиняют в организации и проведении азартных игр в Сургуте и Лангепасе. По версии следствия, они размещали игровые автоматы под видом платежных терминалов в магазинах и кафе, находящихся в собственности уроженцев Азербайджана. Сейчас двое обвиняемых задержаны, один находится в розыске.

По данным правоохранителей, от незаконной деятельности фигуранты дела получили доход около двух миллионов рублей.

Следственный отдел по Сургуту уже завершил расследование в отношении двух обвиняемых, материалы переданы в суд. Мужчинам грозит до четырех лет лишения свободы.