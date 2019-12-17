​В Сургуте высокопоставленному полицейскому грозит увольнение и штраф за пьяную езду по городу

Руководителя сургутского отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОБЭП) местного УМВД Александра Тетерятникова подозревают в пьяной езде по городу. В сети опубликовано видео, где, якобы, нетрезвый майор полиции Сургута находился за рулем автомобиля в ночь на 15 декабря. Судя по информации в соцетях, водитель «Лады Приоры» отказался остановиться по требованию сотрудников ГИБДД, а после пытался уйти от погони. Когда специалистам Госавтоинспекции удалось остановить, в машине находился Тетерятников и еще один неизвестный. Во время задержания начальник ОБЭП оказал сопротивление, из-за этого работникам ДПС пришлось применить силу.

По данным агенства «К-информ», задержанного к ответственности не привлекли. Журналисты заявили, что начальника ОБЭП отпустили по указанию руководителей ГИБДД.

В связи с этими сообщениями, начальник УМВД России по Югре Василий Романица назначил проверку в отношении Александра Тетерятникова, а также сотрудников Госавтоинспекции Сургута. Сейчас руководителю ОБЭП грозит увольнение и штраф за езду в нетрезвом виде.

«По факту публикации видео в сети интернет начальником УМВД назначена проверка. В Сургут направлена комиссия из руководителей подразделения аппарата управления, куда вошли начальник управления по личному составу, начальник оперативно-розыскной части собственной безопасности и ряд других специалистов. Проверка проводится комиссией аппарата УМВД, чтобы результаты были объективными. Работать они начали вчера вечером. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — пояснила корреспонденту СИА-ПРЕСС начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Югре Ольга Абмайкина. — По результатам проверки будет дана оценка действиям сотрудника, сотрудников ГИБДД и иных должностных лиц УВД Сургута, которые были причастны к этому инциденту. По результатам проверки будет однозначно решен вопрос об увольнении из органов внутренних дел начальника ОБЭП Сургута Тетерятников по отрицательным мотивам. Если будет доказано, что данный гражданин действительно управлял автомобилем в состоянии опьянения, он понесет и предусмотренную законом административную ответственность. Также будет решаться вопрос о привлечении его непосредственных руководителей дисциплинарной ответственности и должностных лиц, которые были ответственными в эти сутки по линии ГИБДД и по линии УМВД Сургута».