16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  62,7686   EUR  69,9431  

​В Сургуте высокопоставленному полицейскому грозит увольнение и штраф за пьяную езду по городу

Фото, видео: k-inform.com
Фото, видео: k-inform.com

Руководителя сургутского отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОБЭП) местного УМВД Александра Тетерятникова подозревают в пьяной езде по городу. В сети опубликовано видео, где, якобы, нетрезвый майор полиции Сургута находился за рулем автомобиля в ночь на 15 декабря. Судя по информации в соцетях, водитель «Лады Приоры» отказался остановиться по требованию сотрудников ГИБДД, а после пытался уйти от погони. Когда специалистам Госавтоинспекции удалось остановить, в машине находился Тетерятников и еще один неизвестный. Во время задержания начальник ОБЭП оказал сопротивление, из-за этого работникам ДПС пришлось применить силу.

По данным агенства «К-информ», задержанного к ответственности не привлекли. Журналисты заявили, что начальника ОБЭП отпустили по указанию руководителей ГИБДД.

В связи с этими сообщениями, начальник УМВД России по Югре Василий Романица назначил проверку в отношении Александра Тетерятникова, а также сотрудников Госавтоинспекции Сургута. Сейчас руководителю ОБЭП грозит увольнение и штраф за езду в нетрезвом виде.

«По факту публикации видео в сети интернет начальником УМВД назначена проверка. В Сургут направлена комиссия из руководителей подразделения аппарата управления, куда вошли начальник управления по личному составу, начальник оперативно-розыскной части собственной безопасности и ряд других специалистов. Проверка проводится комиссией аппарата УМВД, чтобы результаты были объективными. Работать они начали вчера вечером. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — пояснила корреспонденту СИА-ПРЕСС начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Югре Ольга Абмайкина. — По результатам проверки будет дана оценка действиям сотрудника, сотрудников ГИБДД и иных должностных лиц УВД Сургута, которые были причастны к этому инциденту. По результатам проверки будет однозначно решен вопрос об увольнении из органов внутренних дел начальника ОБЭП Сургута Тетерятников по отрицательным мотивам. Если будет доказано, что данный гражданин действительно управлял автомобилем в состоянии опьянения, он понесет и предусмотренную законом административную ответственность. Также будет решаться вопрос о привлечении его непосредственных руководителей дисциплинарной ответственности и должностных лиц, которые были ответственными в эти сутки по линии ГИБДД и по линии УМВД Сургута».


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 11:12, просмотров: 158, комментариев: 1


QR код
Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 11:16
Подбросили. Враги.
Все на пикет. Я мы Тетеревятников или как его там

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

В истории с допингом мнения разделились. Одни говорят — заговор, другие обвиняют руководство нашего спорта. Думаю, есть и то и другое

В истории с допингом мнения разделились. Одни говорят — заговор, другие обвиняют руководство нашего спорта. Думаю, есть и то и другое
В условиях, когда «весь мир против тебя», нужно быть кристально чистым во всем и банально не подставляться, что мы с точностью наоборот и делаем
Эдуард Иваницкий, депутат думы Сургута Сегодня в 08:53
195 1
​Почему я и моя семья считаем законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия» злом

​Почему я и моя семья считаем законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия» злом
В семью придет какой-то человек, который будет судьей. Он будет решать, что такое хорошо в этой семье, а что такое плохо. А по какому принципу? Как его мама научила? Как он привык? В какой семье вырос? Как?
Андрей Дейнега, сургутянин, организатор митинга против закона о домашнем насилии 16 декабря в 18:24
819 10
​«Бывшие» Сургута и Югры. Рассказываем, как сложилась судьба известных чиновников, пропавших с «радаров» после увольнения

​«Бывшие» Сургута и Югры. Рассказываем, как сложилась судьба известных чиновников, пропавших с «радаров» после увольнения
Где сейчас Александр Ким, Илья Петров, Александр Шатунов, Вадим Кочетков и другие
Редакция СИА-ПРЕСС 16 декабря в 13:34
1994 1
​То, что сейчас предлагается Сургуту под видом НТЦ – красиво и понятно на бумаге, но реальность расходится с презентованным почти всегда

​То, что сейчас предлагается Сургуту под видом НТЦ – красиво и понятно на бумаге, но реальность расходится с презентованным почти всегда
Альберт Леонов, сургутянин 16 декабря в 11:28
792 2
​Технократические решения практически убили Сайму. Пришло время думать экоцентрично

​Технократические решения практически убили Сайму. Пришло время думать экоцентрично
Важнейший элемент питания Саймы был уничтожен несколько лет назад при выторфовке болота в районе перинатального центра
Глеб Кукуричкин, эколог 16 декабря в 11:02
699 0
​Федор Крашенинников: «Российская власть напоминает человека, который пытается законопатить свой дом изнутри, и бесится, когда ничего не выходит»

​Федор Крашенинников: «Российская власть напоминает человека, который пытается законопатить свой дом изнутри, и бесится, когда ничего не выходит»
Уральский политолог – о грядущем «трансфере», попытках заткнуть интернет-крикунов и бессмысленности репрессий
Редакция СИА-ПРЕСС 14 декабря в 12:17
3370 21
Алёна Поль: «Ориентиров для записи альбома не было — только интересная музыка в голове!»

Алёна Поль: «Ориентиров для записи альбома не было — только интересная музыка в голове!»
Сургутская певица — о том, как был услышан новый альбом Autumn, и планах провести зиму «Босиком»
Юрий Нуреев 13 декабря в 18:25
3306 1
​Суд над экс-главой Сургута Дмитрием Поповым: что сказали свидетели защиты и почему к заседанию подключат целого замгубернатора Югры

​Суд над экс-главой Сургута Дмитрием Поповым: что сказали свидетели защиты и почему к заседанию подключат целого замгубернатора Югры
Дмитрий Щеглов 13 декабря в 14:50
13059 1
​Требую справедливости!

​Требую справедливости!
Голунов на свободе. Дело против него прекращено. Арестовывавшие его работники органов тоже не в тюрьме и даже не под следствием. За что же тогда уволили генералов, полковников, майоров и сержантов?
Александр Мазурин, читатель siapress.ru 13 декабря в 10:06
3256 6
Как сделать так, чтобы сургутяне участвовали в управлении городом

Как сделать так, чтобы сургутяне участвовали в управлении городом
Для этого нужен открытый диалог с властью на понятном языке и цифровизация всех сервисов
Алексей Кучин, депутат думы Сургута 13 декабря в 09:04
3117 11
Если Сургуту удастся вытащить федеральные деньги на научно-технологический центр — отлично. Если проект провалится — наши доходы не пострадают

Если Сургуту удастся вытащить федеральные деньги на научно-технологический центр — отлично. Если проект провалится — наши доходы не пострадают

А если все получится — мы перестанем быть «вахтовым поселком»
Сергей Бражников, читатель siapress.ru 13 декабря в 00:26
3463 17
10 вопросов о научно-технологическом центре в Сургуте

10 вопросов о научно-технологическом центре в Сургуте
Кому нужен университетский кампус
Илья Низовских 12 декабря в 20:30
3244 5
Где и как иностранному гражданину можно получить гражданство РФ в Сургуте? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Где и как иностранному гражданину можно получить гражданство РФ в Сургуте? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Алёна Кожевова 12 декабря в 16:26
748 0
​Все знали, что повторное отстранение России от Олимпиады возможно, и за четыре года никто ничего не сделал. А страдают спортсмены

​Все знали, что повторное отстранение России от Олимпиады возможно, и за четыре года никто ничего не сделал. А страдают спортсмены
Антон Малаховский, президент федерации бокса Сургута 12 декабря в 12:00
1359 12
Путешествуй из Финляндии в Америку, не вставая с кресла

Путешествуй из Финляндии в Америку, не вставая с кресла
Симфонический оркестр Сургутской филармонии приглашает совершить двухчасовую поездку по миру академической музыки вместе с великими европейскими композиторами
Елена Агапитова 12 декабря в 11:39
536 0
Если друг оказался вдруг

Если друг оказался вдруг
Люди бросают своих собак по разным причинам, тем самым обрекая их на мучительную смерть от голода, холода и болезней.
Алёна Кожевова 12 декабря в 10:45
534 5
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Осьминкина Людмила Александровна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика