В Сургуте иномарка сбила школьника на пешеходном переходе

Накануне в Сургуте на проспекте Пролетарский, машина сбила 14-летнего подростка, переходившего пешеходный переход. Об этом сообщает УМВД Югры.

«65-летний житель Сургута управляя автомобилем «Тойота Ленд Крузер», на нерегулируемом пешеходном переходе не предоставил преимущество в движении и допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода. В результате ДТП 14-летний мальчик получил телесные повреждения», — отмечают в ведомстве.

Отметим, что за прошедшие сутки на территории Югры произошло две аварии, в которых два человека получили ранения.