Эксперт Российской Академии наук предложил способ развития туризма в Сургутском районе

Ведущий научный сотрудник Российской Академии наук Александр Согомонов предложил способ развития туризма в Сургутском районе. Свое видение он рассказал участникам третьего форума гражданских инициатив, который открыл глава района Андрей Трубецкой в Лянторе.

Александр Согомонов выступил как главный модератор форума. Он считает, что Сургутский район должен развивать инновационные формы туризма, то есть делать упор на промысловых маршрутах и традиционных ремеслах, а не исторических памятниках:

«Современный человек не хочет просто ходить по музею, где ничего нельзя трогать. Такой тип музея веем надоел. Люди хотят соучаствовать в культурном процессе, осваивать традиционных технологии: охота, рыбалка, посетить чум, перегнать оленей. Европейцы сходят с ума по этой теме. А здесь это сделать реальней и проще, чем у любого другого региона в России! У вас есть доступ к архаическому образу жизни и культуре коренных народов Севера.

Покажите, как современная технологическая цивилизация абсолютно спокойно уживается с традиционным образом жизни. Это создаст имидж вашей территории и это то, что сейчас продается».

Также на форуме гражданских инициатив Александр Согомонов выступил как модератор площадки, на которой жители Сургутского района делились своими предложениями, кейсами и идеями о том, как развивать туризм в районе.

Открывая форум, Андрей Трубецкой пообещал, что его все инициативы общественников будут рассмотрены и реализованы: «Однозначно, мы будем поддерживать ваши инициативы и начинания. Для нас это очень важно».