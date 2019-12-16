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​В Сургуте водитель внедорожника припарковался во дворе на снежной куче

Фото: vk.com/kinform
Фото: vk.com/kinform

В Сургуте водитель «Тойоты Ланд Крузер» оставил автомобиль прямо на снежной горе. Фотографии с инцидентом появились в местных пабликах в соцсетях. По словам очевидцев, оригинальный способ парковки зафиксировали во дворе дома, расположенного по адресу улица Генерала Иванова, 3. Также фото стали очередным поводом напомнить управляющим компаниями города о необходимости очистить дворы от выпавших осадков.

Комментаторы поста с пониманием отнеслись к водителю внедорожника, отметив, что из-за заснеженности стоянок в жилых зонах, многим сургутянам не остается ничего иного, как парковаться на горах.

Кстати, по словам специалистов Госавтоинспекции, в случае, если автомобиль не разместился на тротуаре, проезде или под запрещающим знакам — водитель не нарушил правила дорожного движения. «Сам факт, что машина припаркована на горе — не является правонарушением. Однако все случаи необходимо рассматривать индивидуально. Поэтому мы просим жителей, если они подозревают, что нарушены ПДД, присылать фото инцидентов», — пояснили в городском отделе ГИБДД.


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Сегодня в 15:25, просмотров: 391, комментариев: 2


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Комментарии:
Румпельштильцхен
не нравится
Сегодня в 16:36
Приедет техника чистить снег, а там этот чудак раскорячился. А, у, бе, ме...опять путин виноват
Швондер
не нравится
Сегодня в 16:46
Приедет - уберу. А ты не завидуй

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