​В Сургуте водитель внедорожника припарковался во дворе на снежной куче

В Сургуте водитель «Тойоты Ланд Крузер» оставил автомобиль прямо на снежной горе. Фотографии с инцидентом появились в местных пабликах в соцсетях. По словам очевидцев, оригинальный способ парковки зафиксировали во дворе дома, расположенного по адресу улица Генерала Иванова, 3. Также фото стали очередным поводом напомнить управляющим компаниями города о необходимости очистить дворы от выпавших осадков.

Комментаторы поста с пониманием отнеслись к водителю внедорожника, отметив, что из-за заснеженности стоянок в жилых зонах, многим сургутянам не остается ничего иного, как парковаться на горах.

Кстати, по словам специалистов Госавтоинспекции, в случае, если автомобиль не разместился на тротуаре, проезде или под запрещающим знакам — водитель не нарушил правила дорожного движения. «Сам факт, что машина припаркована на горе — не является правонарушением. Однако все случаи необходимо рассматривать индивидуально. Поэтому мы просим жителей, если они подозревают, что нарушены ПДД, присылать фото инцидентов», — пояснили в городском отделе ГИБДД.