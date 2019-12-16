​Глава Сургута стал героем мема — в соцсетях его сравнили с Лунтиком

Глава Сургута Вадим Шувалов стал героем мема в соцсетях после открытия фестиваля ледовых скульптур. Пользователи сети отметили внешнее сходство мэра в меховой шапке, выглядывающего из ледяного танка, и персонажа одноименного мультфильма Лунтика, который вылупился из яйца. Добродушная шутка получила широкий отклик горожан. В основном жители Сургута благодарили авторов коллажа за хорошее настроение. Однако часть пользователей напомнили представителям администрации о проблемах с уборкой снега во дворах.

Стоит отметить, что фотографию, которая послужила идеей для мема, опубликовал у себя на странице сам Шувалов накануне, 15 декабря. «Был на открытии фестиваля ледовых скульптур «Хрустальная память истории» в ИКЦ «Старый Сургут». Людей собралось много. Радует, что горожане приходили семьями. Дети с удовольствием катались с горки, водили хороводы, фотографировались с ледяными фигурами, некоторые даже на них забирались. Я тоже не удержался — залез в танк Т-34», — заявил глава города в подписи к посту.

Кстати, коллеги Шувалова из администрации также отмечают, что мэр не упустил возможность прокатиться на горках. Чиновники шутят, что таким образом Вадим Шувалов проверил безопасность ледовых изваяний.

Напомним, тематика ледовых скульптур в «Старом Сургуте» посвящена событиям Великой Отечественной войны. Городок создавали мастера из Москвы, Нижнего Новгорода и Харькова.