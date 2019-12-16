Приговор против сургутянина, осквернившего «Мемориал славы», вступил в силу

Приговор городского суда против сургутянина, осквернившего «Мемориал славы» в мае 2019 года, вступил в законную силу. Он признан виновным в совершении преступлений. Об этом сообщает прокуратура Югры.

«Эксперты установили, что мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, повредил до степени прекращения роста десять елей, а также находясь около памятника-захоронения «Мемориал Славы» в Сургуте, сжег в газовой горелке мемориала «Вечного огня» поврежденные ели и венок, посвященный воинам, погибшим в Великой Отечественной войне», — заявили в ведомстве.

Жителю Сургута назначили наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении.

Отметим, что судебная коллегия по уголовным делам суда ХМАО-Югры отклонила доводы жалобы осужденного о смягчении назначенного наказания, оставив приговор городского суда без изменения.

Напомним, что в начале мая 2019 в Сургуте пьяный мужчина осквернил Мемориал Славы: вырывал ёлки и бросал их в «вечный огонь»