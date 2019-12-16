В Сургутском районе состоялся III Форум гражданских инициатив

В прошедшую пятницу в Лянторе состоялся форум гражданских инициатив «Моя земля! Моя ответственность!», в котором приняли участие жители Сургутского района. Форум призван помочь общественникам, социальным предпринимателям и неравнодушным гражданам воплощать свои идеи и предложения в действительность.

Мероприятие открыл глава района Андрей Трубецкой:

«Я хочу поблагодарить всех тех, кто сегодня с нами. Для тех, кто занимается общественной деятельностью, форум – это дополнительная нагрузка, и вы ее несете. Вам за это огромное спасибо. Со своей стороны могу сказать, что мы однозначно будем поддерживать ваши инициативы и начинания. Для нас это очень важно».

Также благие пожелания участникам выразил глава Лянтора Сергей Махиня:

«Желаю вам, чтобы ваши практики, проекты и пожелания реализовывались в любом муниципальном образовании: от сельского поселения до кабинета главы Сургутского района. Вас слышат, вас видят, с вами советуются».

Как сообщил начальник управления общественных связей и информационной политики Виталий Щербаков, администрация Сургутского района ожидает, что по итогам форума будут выработаны от 10 до 15 инициатив, которые будут рассмотрены к реализации.

«Форум вышел на новый уровень. Мы пригласили экспертов федерального уровня. Надеюсь, они помогут понять жителям района, что для них актуально и какие инициативы они хотят видеть воплощенными», - рассказал Виталий Щербаков.

Участники форума выбирали одну из шести площадок, на которых им предстояло работать до конца дня. Модератором каждой секции выступили федеральные эксперты, зарекомендовавшие себя в других районах страны.

Так, модератором площадки по направлению туризма выступил научный сотрудник РАН, член Совета по истории и антропологии при Президиуме РАН Александр Согомонов, он же стал главным модератором всего мероприятия. Также на форуме действовали платформы в сферах ЖКХ, ТОС, социальных программ, межэтнических отношений и малых поселений.

Отметим, это третий по счету форум гражданских инициатив, состоявшийся в Сургутском районе. По итогам второго форума в этом году при поддержке администрации были реализованы три проекта общественников: