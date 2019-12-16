Бойцы из Сургута победили в Международном турнире по боевому единоборству

Бойцы из Сургута победили в Международном турнире по смешанному боевому единоборству, также известному как «ММА». Сургут возглавил общекомандный зачет. Финал соревнования состоялся в Ханты-Мансийске. Об этом сообщает АУ «ЮграМегаСпорт».

Второе место завоевала команда Ханты-Мансийска, третье - Нефтеюганск. Всего югорские спортсмены заработали три кубка и множество призовых мест в разных весовых категориях.

Отметим, в турнире сражались только те, кто не имел профессиональных боев в карьере. Однако несмотря на отсутствие опыта участия в международных турнирах, спортсмены заняли призовые места в соревновании.