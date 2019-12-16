​Рейс Москва — Сургут вернулся в аэропорт вылета из-за трещины в лобовом стекле

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», совершавший рейс из московского Шереметьево в Сургут, вернулся в аэропорт вылета из-за трещины, обнаруженной на лобовом стекле. Как сообщают федеральные СМИ, повреждение находилось со стороны второго пилота.

«Пилот сказал: «Возвращаемся в Москву по техническим причинам. Это случилось примерно через час полета. Потом мы на протяжении часа возвращались обратно. Еще через два с половиной часа нам дали другой борт, и мы повторно вылетели в Сургут», — сообщила СИА-ПРЕСС сургутянка Наталья, летевшая на вышеуказанном рейсе. Она рассказала, что в самолете все было спокойно, и отметила, что некоторые пассажиры, приземлившись в Москве, не сразу поняли, что они не в Сургуте.