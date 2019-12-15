В Сургуте на Нефтеюганском шоссе столкнулись две иномарки

В Сургуте на Нефтеюганском шоссе произошла авария с участием двух транспортных средств. Информация об этом появилась в городском паблике «К-информ».

По информации сообщества, в результате столкновения автомобилей «Шевролет» и «Фольксваген» пострадала пожилая женщина. Сургутянку с подозрением на перелом голени госпитализировали в больницу.

Напомним, что недавно в Сургуте на улице Маяковского водитель автомобиля «Лада» сбил 46-летнюю жительницу города, а из-за участившихся ДТП на дорогах Югры теперь работают медики.