Сургутяне вышли на пикет против принятия закона о домашнем насилии

Накануне в Сургуте в сквере около ТЦ Богатырь состоялся пикет против принятия законопроекта «О профилактике семейно-бытового насилия». Информация об этом появилась в паблике «Сургут для детей».

В пикетировании приняли участие общественники из РОО «Семьи Югры», «Сургут для детей», РОО «Семьи Югры», «Родительский отпор Югры».

Как отмечают участники акции, по окончанию мероприятия была зачитана и подписана резолюция с требованием поддержать граждан страны, а также не допустить, чтобы данный законопроект вносился в Государственную Думу, поскольку он противоречит принципам семейного права, а также создает предпосылки для разрушения института семьи.