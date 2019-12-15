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Сургутяне вышли на пикет против принятия закона о домашнем насилии

Накануне в Сургуте в сквере около ТЦ Богатырь состоялся пикет против принятия законопроекта «О профилактике семейно-бытового насилия». Информация об этом появилась в паблике «Сургут для детей».

В пикетировании приняли участие общественники из РОО «Семьи Югры», «Сургут для детей», РОО «Семьи Югры», «Родительский отпор Югры».

Как отмечают участники акции, по окончанию мероприятия была зачитана и подписана резолюция с требованием поддержать граждан страны, а также не допустить, чтобы данный законопроект вносился в Государственную Думу, поскольку он противоречит принципам семейного права, а также создает предпосылки для разрушения института семьи.


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15 декабря в 16:30, просмотров: 10182, комментариев: 25


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
15 декабря в 16:38
Вах. Так скоро и до доходов доберутся – нам нужны доходы как на западе. Такими темпами лет через сто.

sst
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15 декабря в 17:42
бьет значит любит?....
Сергей Б
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15 декабря в 18:36
Интересно, кто подначил на такую акцию. Не Наталья Владимировна, точно – феминистка, еще с со времен Клары Цеткин.

Ситуация выходит из под контроля.
сургутянка
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15 декабря в 19:32
Хоть бы пояснили что за традиции в России? Основная часть россиян представления не имеет.
Сергей Б сургутянка
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15 декабря в 19:48
Патриархальный уклад жизни, конечно. Соскучились.
сургутянка
не нравится
15 декабря в 19:48
Закон лишит их права быть насильниками? Как это понять?
Сергей Б сургутянка
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15 декабря в 19:51
Sst же написал – бьет, значит любит.
SheNadezda
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15 декабря в 22:14
Посмотрите кто продвигает этот законопроект, кому это выгодно. Лгбт, им наши семьи не нужны, они на нас хотят заработать. Ищите в поиске на видео: Адвокат в Думе против Закона о домашнем насилии. Очень доступно всё рассказала, прям умница.
йося
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15 декабря в 22:40
(«Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова» и «Притчи Соломоновы»), в трудах Иоанна Златоуста и многих других авторитетных авторов содержались на этот счет самые недвусмысленные рекомендации: «кто любит сына своего, тот пусть чаще наказует его, чтобы впоследствии утешаться им», «нагибай шею дитяти своего в юности и сокрушай ребра его, доколе дитя молодо, дабы, сделавшись упорно, оно не вышло из повиновения тебе»; «кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына своего, а кто его любит, тот с детства наказывает его»; «лелей дитя — и оно устрашит тебя, играй с ним — оно опечалит тебя; не давай ему воли в юности и не потворствуй неразумию его»
Ибо нехрен сопли по столу размазывать, пороть и еще раз пороть!
йося
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15 декабря в 22:43
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SheNadezda
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15 декабря в 23:04
Люди, этот страшный закон нельзя никак принимать... Под видом заботы о жертвах, стараются пропихнуть совершенно другие цели. Не дал ребёнку планшет? Экономическое или психическое насилие, не купил шубу жене? Вот тебе запрет на проживание и общение вместе... Откройте глаза, почитайте, что те же депутаты говорят почему нельзя его принимать!!! Потом поздно будет пить боржоми...
Моби SheNadezda
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15 декабря в 23:55
Хех, может вам развестись, раз такие отношения в семье, что каким-то законом так легко все разрушить?
Моби SheNadezda
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15 декабря в 23:56
Как на вас лгбт хочет заработать? Как закон примут - так муж не удержится и в гейклуб пойдет?
c13 йося
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16 декабря в 00:21
То что вы привели это православный домострой который РПЦ продвигает в школах под видом предмета "Основы Православной Культуры"
В России традиционно используют перевод Библии одобренный священным синодом РПЦ, который является отредактированным под понимания и нужды РПЦ

давайте сравним синодальный перевод Библии с современным переводом от 1993 года

Притчи 13 глава 24 стих
синодальный
кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына своего, а кто его любит, тот с детства наказывает его

современный от 1993 года
Родители, искренне любящие своего ребёнка, поправляют его. Любящие родители учат его идти праведным путём.

видите различия? бить никого не обязательно, это в России перевод Библии такой


SheNadezda
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16 декабря в 00:54
Швабауэр А.В., кандидат юридических наук, адвокат, эксперт Общественного уполномоченного по защите семьи
Её послушайте, прозрейте и не позортесь... Масштабно смотреть надо, если конечно вы не лгбт, которым это всё движение на руку.
SheNadezda
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16 декабря в 01:19
Выводы А. В. ШВАБАУЭР
Согласно ст. 1 Семейного кодекса РФ «семейное законодательство исходит из необходимости укрепления семьи, … недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи, обеспечения беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав…».

Однако законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия в РФ» напротив способствует вмешательству третьих лиц в дела любой семьи, препятствует примирению членов семьи (путем навязывания запретов общения). Соответственно, проект идет вразрез с принципами семейного права.

Законопроект противоречит также Концепции демографической политики РФ на период до 2025 года (утв. Указом Президента РФ от 9 октября 2007 г. № 1351) и Концепции семейной политики в РФ на период до 2025 г. (утв. Распоряжением Правительства РФ от 25 августа 2014 г. № 1618-р), которые указывают на необходимость укрепления социальной устойчивости семьи, на рост рождаемости.

Законопроект направлен на подрыв института семьи путем легализации неадекватного понятия «семейно-бытового насилия» и внедрения суровых санкций за обычные внутрисемейные отношения, в связи с чем он нарушает также Стратегию национальной безопасности (утв. Указом Президента № 683 от 31.12.2015 г.), согласно п.п. 76, 78 которой защита семьи и сохранение традиционных российских духовно-нравственных ценностей отнесены к «стратегическим целям обеспечения национальной безопасности».

С учетом вышеизложенного законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия в РФ» следует оценить как юридически несостоятельный и крайне деструктивный для семьи и общества в целом.
Surgut1974
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16 декабря в 01:47
и бы милиция (полиция) и соцслужба занимались своими непосредственными обязанностями и исполняли их добросовестно, а не "вот когда убьют, тогда и приходите писать заявление", то эта "инновация" не понадобилась бы.
Но выгоднее протолкнуть новый закон, наплодить новые дополнительные существующим структуры и пооучить на все это огромные бюджетные деньги. Деньги, которые платим в бюджет мы. И на эти же деньги нас будут морально насиловать.
Surgut1974 сургутянка
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16 декабря в 01:55
В УК прописаны все деяния (физическое насилие, моральное насилие), за которые там же указаны четкие виды наказаний. Зачем закон с размытыми формулировками в виде "причинения страданий"? Может просто достмточно исполнять существующие законы, а не плодить новые? Самое примечательное, что степень и глубину этих страданий оценивать (по закону) будут третьи лица. Дети кричат у соседей? Страдание! Ну и что, что они через 5 мин помирятся, они ж страдают. Невестка не по нраву? Дети страдают - она ж их не так воспитывает!
И я не передергиваю. Потому что извратить и вывернуть закон с размытыми формулировками можно как угодно. Поэтому я - за то, чтобы нормально функционировали существующие законы. А не высасывались из пальца новые
Surgut1974 Моби
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16 декабря в 01:57
Ваше остроумие бесподобно! :/
B A
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16 декабря в 04:27
1) Интересно что же за не стойкие у вас ценности, если так боятся законов?

2) за 2019 год было принято и рассмотрено довольно множество законов, которые большенство обсуждало с негодованием на кухне, выражая своё фи государству. Тут и пенсионный, налоги, таможенный лимит и множество другого. Но по всей видимости это только кухонные разговоры. А реальная проблема из за которого вы готовы выйти вот оно какое - или все же есть заказчик/спонсор который попросил выйти?

3) так бить людей плохо или хорошо?
Швондер
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16 декабря в 08:15
SheNadezda, а Вы знаете что такое Shemale?
Швондер
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16 декабря в 08:27
А то Ваше творчество навеяло
444 Surgut1974
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16 декабря в 11:59
Точно! Все дураки, начиная с прости господи Турции, где и была подписана "Конвенция о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием". Одни мы умнее всех. Домашнее насилие у нас не специфический вид преступлений, которые происходят в четырех стенах, а жертвами становятся ближайшие люди. У нас "все деяния уже расписаны в кодексах". Во Франции и Швейцарии с их многовековым непрерывным законотворческим процессом, с их уровнем проработки законодательства, "расписано" не было, а у нас, только начавшим в себя приходить после 70 лет тоталитарного беззакония, все в лучшем виде. Напишите лучше честно, что считаете - бить женщину в России это неотъемлемое право мужчины, это нормально. И все. К чему столько лишних слов?
lander
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16 декабря в 12:50
Наверно эти люди просто глубоко православные. (или просто под влиянием СМИ. В Думе одна Оксана Пушкина почти делает этот закон, поддержки мало).
Но если посмотреть трезво со стороны, то видна дремучесть в этих людях с плакатами.
вера
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16 декабря в 13:30
полнейший бред а не закон
Румпельштильцхен
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16 декабря в 16:48
Фуфло, а не звкон. Очередная имитация видимости работы. Те кто против насилия, лучше бы с плакатами вышли и заставили мильтонов исполнять действующие нормы закона, а не воду в ступе толочь, подыгрывать бездарям во власти

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