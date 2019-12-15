В Сургуте появится снегоплавильная станция

В Сургуте построят снегоплавильную станцию, целью которой станет снижение нагрузки на технику, вывозящую снежные массы, в период обильных снегопадов. Об этом на своей странице «Вконтакте» заявил глава города Вадим Шувалов.

«Обильные снегопады при небольших минусовых температурах привели к тому, что часть полигонов ограничили въезд для выгрузки. Поэтому специалисты сейчас изучают опыт других городов. Пока больше всего заинтересовал метод, которым пользуются в Новосибирске. Там снег утилизируют с помощью снегоплавильных установок. Разработкой проекта «Снегоплавильный пункт» занимается СГМУП «Горводоканал». Рядом с предприятием со стороны Объездной есть подходящий для пилотной площадки участок», — написал мэр Сургута.

Глава города также отметил, что данный подход к утилизации снега является современным и экологичным, а в случае если проект окажется успешным, то в Сургуте таких «снегоплавилок» станет больше.