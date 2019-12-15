В Сургуте на головы посетителей и работников МФЦ полился кипяток

В Сургуте на головы посетителей и работников многофункционального центра, расположенного в ТРЦ «Сити-Молл» полился кипяток. Информация об этом появилась в городском паблике «К-информ».

По словам очевидцев, сотрудники организации не растерялись и сразу же огородили все стульями, а также вывели всех людей. Позже выяснилось, что в центре прорвало трубу с горячей водой, а вместе с ней в потолок были вмонтированы провода под электрическим током.

Отметим, что в результате коммунального ЧП никто не пострадал.