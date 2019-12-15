В Сургутском районе на дорожном мосту сгорел автомобиль

Накануне в поселении Солнечный, на дорожном мосту загорелся автомобиль «КИА». Информация об этом появилась в городском паблике «К-информ».

По данным сообщества, водитель в момент начала возгорания успел покинуть салон, а машина была уничтожена огнем за считанные минуты.

В МЧС Югры заявили, что в ликвидации пожара участвовали три человека личного состава от подразделений КУ «Центроспас-Югория».

В ведомстве также подчеркнули, что сейчас органами дознания МЧС России устанавливаются причины возгорания транспортного средства.