​Стало известно, каким в Сургуте будет праздничное светоцветовое освещение города

В Сургуте принята концепция праздничного светового оформления, которая, по замыслу авторов, должна создать комфортную и эстетически полноценную светоцветовую среду города в темное время суток.

«При выборе цвета архитектурного освещения учитывается колористическое решение фасада, цвета фирменного стиля, рекламного и витринного оформления первых этажей. Например, если в центральном районе здание с фасадом желтого цвета, то синий цвет не может быть использован, потому что при смешении этих цветов получится зеленый, — сообщается на сайте муниципалитета. — Учитывая эту особенность, в освещении этого здания может использоваться белый нейтральный, теплый белый и в небольших пропорциях — желтый цвет. Умеренное использование цветовых контрастов добавит динамики и разнообразит световую среду района».

Чиновники уверены, что «цветотерапия» и продление светового дня положительно скажутся на активизации жизненного ритма города, улучшат психологическое и физиологическое состояние сургутян и повысят безопасность на улицах.

В дни больших праздников или в рабочие дни световая среда ночного города отличается насыщенностью светом. Праздничное освещение должно быть ярким, нарядным, тематически отражать суть того или иного события.