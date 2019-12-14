16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  62,7686   EUR  69,9431  

Двух граждан Азербайджана будут судить за организацию азартных игр в Сургуте и Лангепасе

today.kz
today.kz

В Сургуте под суд пойдут два гражданина Республики Азербайджан.

Мужчины в период с декабря 2018 года по май 2019 года организовывали и проводили азартные игры в нежилых помещениях в Сургуте и Лангепасе. Игроков они приглашали через интернет.

В итоге мигранты получили доход в размере около двух миллионов рублей.

Им грозит четыре года лишения свободы, судить иностранцев будут по статье «организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», совершенные группой лиц по предварительному сговору и сопряженные с извлечением дохода в крупном размере».


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

14 декабря в 14:26, просмотров: 1109, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​«Бывшие» Сургута и Югры. Рассказываем, как сложилась судьба известных чиновников, пропавших с «радаров» после увольнения

​«Бывшие» Сургута и Югры. Рассказываем, как сложилась судьба известных чиновников, пропавших с «радаров» после увольнения
Где сейчас Александр Ким, Илья Петров, Александр Шатунов, Вадим Кочетков и другие
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 13:34
344 1
​То, что сейчас предлагается Сургуту под видом НТЦ – красиво и понятно на бумаге, но реальность расходится с презентованным почти всегда

​То, что сейчас предлагается Сургуту под видом НТЦ – красиво и понятно на бумаге, но реальность расходится с презентованным почти всегда
Альберт Леонов, сургутянин Сегодня в 11:28
331 2
​Технократические решения практически убили Сайму. Пришло время думать экоцентрично

​Технократические решения практически убили Сайму. Пришло время думать экоцентрично
Важнейший элемент питания Саймы был уничтожен несколько лет назад при выторфовке болота в районе перинатального центра
Глеб Кукуричкин, эколог Сегодня в 11:02
275 0
​Федор Крашенинников: «Российская власть напоминает человека, который пытается законопатить свой дом изнутри, и бесится, когда ничего не выходит»

​Федор Крашенинников: «Российская власть напоминает человека, который пытается законопатить свой дом изнутри, и бесится, когда ничего не выходит»
Уральский политолог – о грядущем «трансфере», попытках заткнуть интернет-крикунов и бессмысленности репрессий
Редакция СИА-ПРЕСС 14 декабря в 12:17
3174 21
Алёна Поль: «Ориентиров для записи альбома не было — только интересная музыка в голове!»

Алёна Поль: «Ориентиров для записи альбома не было — только интересная музыка в голове!»
Сургутская певица — о том, как был услышан новый альбом Autumn, и планах провести зиму «Босиком»
Юрий Нуреев 13 декабря в 18:25
3235 1
​Суд над экс-главой Сургута Дмитрием Поповым: что сказали свидетели защиты и почему к заседанию подключат целого замгубернатора Югры

​Суд над экс-главой Сургута Дмитрием Поповым: что сказали свидетели защиты и почему к заседанию подключат целого замгубернатора Югры
Дмитрий Щеглов 13 декабря в 14:50
12889 1
​Требую справедливости!

​Требую справедливости!
Голунов на свободе. Дело против него прекращено. Арестовывавшие его работники органов тоже не в тюрьме и даже не под следствием. За что же тогда уволили генералов, полковников, майоров и сержантов?
Александр Мазурин, читатель siapress.ru 13 декабря в 10:06
3212 6
Как сделать так, чтобы сургутяне участвовали в управлении городом

Как сделать так, чтобы сургутяне участвовали в управлении городом
Для этого нужен открытый диалог с властью на понятном языке и цифровизация всех сервисов
Алексей Кучин, депутат думы Сургута 13 декабря в 09:04
3068 11
Если Сургуту удастся вытащить федеральные деньги на научно-технологический центр — отлично. Если проект провалится — наши доходы не пострадают

Если Сургуту удастся вытащить федеральные деньги на научно-технологический центр — отлично. Если проект провалится — наши доходы не пострадают

А если все получится — мы перестанем быть «вахтовым поселком»
Сергей Бражников, читатель siapress.ru 13 декабря в 00:26
3382 16
10 вопросов о научно-технологическом центре в Сургуте

10 вопросов о научно-технологическом центре в Сургуте
Кому нужен университетский кампус
Илья Низовских 12 декабря в 20:30
3166 4
Где и как иностранному гражданину можно получить гражданство РФ в Сургуте? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Где и как иностранному гражданину можно получить гражданство РФ в Сургуте? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Алёна Кожевова 12 декабря в 16:26
709 0
​Все знали, что повторное отстранение России от Олимпиады возможно, и за четыре года никто ничего не сделал. А страдают спортсмены

​Все знали, что повторное отстранение России от Олимпиады возможно, и за четыре года никто ничего не сделал. А страдают спортсмены
Антон Малаховский, президент федерации бокса Сургута 12 декабря в 12:00
1315 12
Путешествуй из Финляндии в Америку, не вставая с кресла

Путешествуй из Финляндии в Америку, не вставая с кресла
Симфонический оркестр Сургутской филармонии приглашает совершить двухчасовую поездку по миру академической музыки вместе с великими европейскими композиторами
Елена Агапитова 12 декабря в 11:39
523 0
Если друг оказался вдруг

Если друг оказался вдруг
Люди бросают своих собак по разным причинам, тем самым обрекая их на мучительную смерть от голода, холода и болезней.
Алёна Кожевова 12 декабря в 10:45
498 5
​Трамвайная концессия Сургута

​Трамвайная концессия Сургута
Кто-то из сегодняшних горожан скажет, что не хочет расставаться с машиной. А я вам скажу, что автомобиль в развитых странах Европы – это давно уже прошлое
Сергей Антонов, сургутянин 12 декабря в 10:34
1061 14
​Сложный вопрос. Быть или не быть новому храму около ОКБ в Ханты-Мансийске?

​Сложный вопрос. Быть или не быть новому храму около ОКБ в Ханты-Мансийске?
Подобные объекты можно строить только на основе высокого уровня общественного согласия – когда значительная часть жителей, а лучше большая часть или даже подавляющая, – поддерживают такое решение
Алексей Охлопков, депутат думы Ханты-Мансийска 11 декабря в 18:09
1144 6
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Осьминкина Людмила Александровна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика