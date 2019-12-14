Двух граждан Азербайджана будут судить за организацию азартных игр в Сургуте и Лангепасе

В Сургуте под суд пойдут два гражданина Республики Азербайджан.

Мужчины в период с декабря 2018 года по май 2019 года организовывали и проводили азартные игры в нежилых помещениях в Сургуте и Лангепасе. Игроков они приглашали через интернет.

В итоге мигранты получили доход в размере около двух миллионов рублей.

Им грозит четыре года лишения свободы, судить иностранцев будут по статье «организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», совершенные группой лиц по предварительному сговору и сопряженные с извлечением дохода в крупном размере».