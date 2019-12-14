​Житель Сургута в состоянии аффекта убил брата

Житель Сургута может попасть за решетку за убийство, совершенное в состоянии аффекта.

Как сообщают правоохранители, 27-летний сургутянин в декабре 2016 года, находясь в квартире в состоянии аффекта, «вызванного длительной психотравмирующей ситуацией и противоправным поведением родного брата», нанес ему удары ножом и топором по разным частям тела.

В результате потерпевший скончался на месте преступления. Дело передано в суд. Максимальное наказание, которое грозит сургутянину — лишение свободы на срок до трех лет.