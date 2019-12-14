Сургутский фотограф выиграл суд над музыкальным лейблом Black Star

Сургутский фотограф Михаил Батенёв выиграл суд над музыкальным лейблом Black Star, принадлежащим Тимати. Лейбл использовал его фотографию без его согласия в качестве обложки к треку FACETIME от Pabl.a.

Как сообщил агентству «Москва» адвокат, представляющий интересы лейбла, Басманный суд Москвы обязал музыкантов выплатить 70 тысяч компенсации фотографу (изначально сургутянин требовал взыскать с лейбла пять миллионов рублей), удалить изображение с обложки сингла и из клипа, и оплатить судебные издержки в размере 25 000 рублей.

Лейбл собирается обжаловать решение.