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Глава Сургута пообещал оштрафовать УК за некачественную уборку снега

фото https://vk.com/glavasurguta
фото https://vk.com/glavasurguta

Управляющие компании, которые не справились с уборкой снега во дворах, будут оштрафованы. Об этом написал глава Сургута Вадим Шувалов на своей странице ВКонтакте.

«Мы давали шанс управляющим компаниям устранить свои недоработки. Встречались, выясняли, чем можем посодействовать. Но, к сожалению, ситуация в городских дворах не изменилась. Снег убирают плохо, люди как писали, что домой «ни пройти ни проехать», так и продолжают писать», - отметил градоначальник в своем посте.

Сейчас администрация совместно с прокуратурой проводят рейды, инспектируя состояние сургутских дворов. Управляющие компании, на чьих территориях обслуживания будут выявлены нарушения, привлекут к ответственности.

«Вынуждены применить строгие меры в отношении халтурящих УК. Начали проводить рейды, чтобы понять, какие компании не вовремя и плохо убирают снег с придомовых территорий. К нам подключилась и прокуратура. Нарушителей будем штрафовать», - пообещал Вадим Шувалов.

Отметим, что после начавшейся оттепели и обильных снегопадов в соцсетях появилось множество постов о буксующих во дворах машинах и засыпанных по колено тротуарах.


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Сегодня в 19:18, просмотров: 660, комментариев: 3


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Комментарии:
старик
не нравится
Сегодня в 19:35
а лучше руководство УК к мультику привязать и покатать по этим дворам вдоль, поперек и по диагонали, на заднице
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 20:48
Стоит статуя, в лучах заката. А вместо …уя, торчит лопата.

Честное слово, эпизод с вручением лопаты, самый яркий. Остальное по сравнению с ним – рутина.
крокодил
не нравится
Сегодня в 21:09
Он много обещает, я смотрю

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