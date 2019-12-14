В Сургуте с нового года заработает электронная запись для трудоустройства подростков

С января 2020 года в Сургуте учреждение по работе с молодежью «Наше время» запускает электронную запись для трудоустройства подростков 14-18 лет.

Как сообщает пресс-служба администрации города, это поможет ликвидировать живые очереди, в которые дети выстраиваются чуть ли не с шести утра.

Заявки будут приниматься за месяц. То есть, если подросток планирует приступить к работе в феврале, то заявление ему будет необходимо оформить в январе.

Для трудоустройства необходимо необходимо зайти на сайт, ознакомиться с перечнем необходимых документов, зарегистрироваться, получить запись и прийти в назначенное время в отдел по трудоустройству. При отсутствии свободных рабочих мест можно оставить заявку в листе ожидания.