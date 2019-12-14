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​Прокуратура Сургута будет следить за управляющими компаниями, чтобы те вовремя убирали снег и наледь

admsurgut.ru
admsurgut.ru

Прокуратура Сургута начала проверку соблюдения управляющими компаниями города требований закона по своевременной очистке дворов домов от скоплений снега и наледи.

Как сообщает пресс-служба ведомства, таким образом будет предотвращен вред, который может быть нанесен жизни и здоровью граждан, а также имущественный ущерб физическим и юридическим лицам.

В случае выявления нарушений, к управляющим компаниям, вовремя не очистившим дворы, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Также коммунальщиков теперь могут штрафовать (от 10 до 20 тысяч рублей за один неубранный двор) специалисты контрольного управления администрации.


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13 декабря в 18:27, просмотров: 1277, комментариев: 1


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Комментарии:
Alkonowa1ow
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14 декабря в 23:32
От наледи дворники должны очищать тротуары. Жильцы оплачивают. Жильцы на гололёде ломают руки и ноги. Суды требуют доказательств, что обыватель получил ущерб здоровью из- за гололеда. Вот прокуратура должна выступать на стороне истцов к УК и тем самым наказывать УК рублем. Иначе все ограничится предупреждениями и штрафами. А обязанность УК очищать пешеходные дорожки от наледи до асфальта и регулярно при гололеде посыпать песком или мраморной крошкой никто не отменял. См. ЖК РФ. А песка на дамбе хватило бы посыпать всю территорию Сургута десятки лет. Говорят УК предлагали дамбу бесплатно почему-то отказались?

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