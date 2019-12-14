​Прокуратура Сургута будет следить за управляющими компаниями, чтобы те вовремя убирали снег и наледь

Прокуратура Сургута начала проверку соблюдения управляющими компаниями города требований закона по своевременной очистке дворов домов от скоплений снега и наледи.

Как сообщает пресс-служба ведомства, таким образом будет предотвращен вред, который может быть нанесен жизни и здоровью граждан, а также имущественный ущерб физическим и юридическим лицам.

В случае выявления нарушений, к управляющим компаниям, вовремя не очистившим дворы, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Также коммунальщиков теперь могут штрафовать (от 10 до 20 тысяч рублей за один неубранный двор) специалисты контрольного управления администрации.