​В Сургуте в парке «За Саймой» могут появиться столбы освещения с видеонаблюдением, бесплатным Wi-Fi и зарядками для телефонов

В Сургуте в парке «За Саймой» могут появиться столбы освещения с видеонаблюдением с видеоаналитикой, оповещением, экстренной связью, Wi-Fi-доступом и зарядными устройствами для гаджетов.

С таким проектом — «Многофункциональные опоры освещения в Экопарке «За Саймой» – шаг на пути к умному городу» в номинации «Умный город», администрации города участвует в предварительном отборе в Программе «100 городских лидеров — 2020».

Проект с наибольшим числом голосов получит реализацию. Для того, чтобы отдать свой голос, сургутяне до 20 декабря этого года должны выполнить следующие действия: