​Жительницу Сургута посадят на три с поливной года и заставят выплатить штраф за взятку

Жительницу Сургута признали виновной в даче крупной взятки сотрудникам Росреестра через посредника.

Сургутский городской суд установил, что «женщина пытаясь получить более высокую прибыль от совершения сделок по купле-продаже жилых помещений предложила сотрудникам Росреестра проводить за денежное вознаграждение ускоренную государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

По данным прокуратуры Югры, за два года подсудимая передала взятки двум главным специалистам-экспертам Сургутского отдела Управления Росреестра Югры на сумму более миллиона рублей.

«Приговором суда подсудимая признана виновной и ей назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и штрафом в размере 800 тысяч рублей», – отмечают в следственном управлении Югры.

Отметим, что уголовные дела в отношении сотрудников Росреестра за получение взяток были рассмотрены ранее. Обе женщины были признаны виновными и осуждены.