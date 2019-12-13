​Сургутяне просят разобраться с торгашами у Агентства воздушных сообщений

На портале «Твой Сургут» появилась очередная жалоба на уличных продавцов, которые размещают свои торговые лавки на проспекте Ленина у Агентства воздушных сообщений. Причина недовольства — в нагромождении коробок и неприятном запахе.

«Когда будут приняты радикальные меры по пресечению торговли возле Агентства воздушных сообщений? Мало того, что занимают много места, порой пройти с коляской практически невозможно, так это же еще и невыносимый запах рыбы. На улице тепло, она тает, эти продавцы каждый день ее туда-сюда перекладывают, сомневаюсь что есть документы, подтверждающие качество и безопасность данной продукции», — пишет сургутянка Валентина Дюкарева.

Она отметила также, что якобы наблюдала однажды, как сотрудники полиции пытались разгонять торговцев, а потом уезжали, не доведя дело до конца.

Начальник административного контроля контрольного управления администрации Сургута Максим Салий в ответ на жалобу сообщил, что соответствующее обращение будет направлено в УМВД России по Сургуту для принятия мер в рамках компетенции полиции.

Справка: Статьей 12.33 КоАП РФ предусмотрена ответственность за умышленное создание помех в дорожном движении. Статьей 14.1 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

За 2018 год было выписано 169 штрафов на общую сумму 468 600 рублей за несанкционированную уличную торговлю. Однако таких рычагов давления не хватает, а новых пока никто не придумал.