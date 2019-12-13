​Авиакомпания Utair запускает новые рейсы из Сургута и Омска

С начала 2020 года авиакомпания Utair планирует запустить 14 новых прямы рейсов.

Таким образом уже можно приобрести билеты из Омска в Екатеринбург, Нижневартовск и Новокузнецк, из Сургута в Красноярск, а также из Тюмени в Казань, Нижневартовск и Омск.

Для всех новых направлений будут использоваться лайнеры ATR072 с максимальной вместимостью 70 пассажиров.

Кроме того, Utair впервые введет в зимнее расписание открытые летом маршруты: из Сочи в Астрахань, Владикавказ и Волгоград, из Сургута в Омск.

«Utair продолжает реализовывать стратегию развития региональных рейсов без пересадок в Москве и строить транспортный коридор Юг — Поволжье — Урал — Западная Сибирь», — отметил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.