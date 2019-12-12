Сургутские хирурги провели почти десять операций годовалой девочке, проглотившей батарейку

В Сургуте хирурги городской клинической больницы провели почти десять операций годовалой девочке, проглотившей батарейку. Информация об этом появилась на сайте департамента здравоохранения Югры.

Девочка пролежала в реанимации 25 дней по причине того, что никому не удалось сразу распознать беду, а именно попадание инородного тела в пищевод

«Состояние ребенка было пограничным. Попавшая в организм батарейка уже через два часа дает сильный электрохимический ожог. В нашем случае она пробыла в пищеводе три дня, привела к перфорации стенки пищевода, прободению в плевральную полость и целому ряду тяжелейших осложнений, в том числе к развитию сепсиса – состояния, которое очень часто приводит к летальным исходам. Сейчас малышку выписали, но до окончательного излечения еще далеко», — рассказала заведующий детским хирургическим отделением Максим Смоленцев.

Департамент здравоохранения Югры рассказали, как можно заподозрить непроходимость пищевода у ребенка:

1) Если инородный предмет нечаянно проглотил взрослый ребенок, то он пожалуется на боль за грудиной, усиливающуюся при проглатывании слюны. По этой причине он перестанет глотать, а слюну будет накапливать во рту и затем сплевывать.

2) Маленький ребенок ничего не расскажет. Но стоит насторожиться, если вдруг у малыша возник приступообразный кашель, появились рвотные движения, он стал беспокойным, испуганным, голову и шею фиксирует в одном положении, глотательные движения сопровождаются плачем, ребенок перестает проглатывать слюну, она вытекает изо рта.

3) Если инородное тело на ранних стадиях не распознали, и оно находилось в пищеводе длительно, будут выражены респираторные симптомы: кашель, шумное свистящее дыхание, осиплость.

4) Добавятся беспокойство, раздражительность, потеря веса (вплоть до анорексии), загрудинные боли, повышение температуры, ощущение присутствия постороннего предмета на том уровне, где застряло инородное тело в пищеводе.

5) В случае возникновения осложнений в виде перфорации пищевода, появляется краснота и отечность в области шеи.