В «Старом Сургуте» пройдут праздничные программы для юных сургутян

В Сургуте в новогодние и рождественские дни пройдут различные праздничные мероприятия для детей в рамках творческого проекта от историко-культурного центра «Старый Сургут» – «СтароСургутское Новогодие – 2020».

С 21 декабря по 8 января можно будет провести опыты со снегом, льдом и жидкостями в детской мастерской «Ледовая лаборатория», посетить творческие программы «Мастерская Переделкина» и «А вот и Новый год!», смастерить новогоднюю игрушку на арт-занятии в «Тереме рукодельниц», узнать много нового о праздниках ханты и манси на «Календаре обских угров» и принять участие в этнографической эстафете «Югорская карусель».

Кроме того, каждый желающий сможет покататься на коньках, а для самых маленьких организованы веселый семейный отдых на детской игровой площадке «Забава» и катание на собачьих упряжках. Подробнее обо всем можно узнать по телефону 24-78-39, на сайте или в группе в «ВКотакте».