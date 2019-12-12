​В Сургуте откроется выставки ледовых фигур, посвященная юбилею Великой Победы

15 декабря на территории историко-культурного центра «Старый Сургут» состоится открытие фестиваля ледовых скульптур «Хрустальная память истории», который посвящен 75-летию Великой Победы.

На выставке можно будет увидеть работы мастеров-победителей международных конкурсов из Москвы, Нижнего Новгорода и Харькова. Скульпторы смогли изваять изо льда образцы боевой техники Великой Отечественной, легендарных полководцев, композиции, посвященные Параду Победы в 1945 году и тому, как сургутяне помогали фронту.

Кроме того, развлекать гостей будут актеры театра пластики и пантомимы «Гротеск», а также Дед Мороз со Снегурочкой. Посетителям будет предложено поучаствовать в игровой программе «Кто мороза не боится – вместе с нами веселится», посоревноваться в национальной эстафете, прокатиться на собачьих упряжках. В конце мероприятия будет праздничный салют.

Цена билета для детей до 18 лет – 50 рублей, для взрослых гостей – 70 рублей. Для ветеранов Великой Отечественной войны, детей до трех лет, инвалидов, многодетных семей и пенсионеров вход бесплатный.