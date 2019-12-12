​В СурГУ на Дне открытых дверей разыграют бесплатное годовое обучение

14 декабря в 14.00 в Сургутском государственном университете состоится День открытых дверей для учащихся школ города и округа. В этот день старшеклассники смогут определиться с профессией своей мечты.

Среди самых активных участников организаторы разыграют бесплатное годовое обучение в СурГУ, гаджет, сувенирную продукцию. Чтобы посоревноваться за призы, необходимо выполнить задания в специальном приложении по ссылке. Приложение размещено на платформе в ВКонтакте. Участие в конкурсе могут принимать только зарегистрированные пользователи указанной социальной сети. Ознакомиться с условиями конкурса и пройти регистрацию можно на сайте open.surgu.ru.

Для старшеклассников придуман новый масштабный формат Дня открытых дверей. Помимо традиционной работы площадок институтов и профтестирования, школьников ждут лекции и мастер-классы, на которых они узнают о том, как сдать ЕГЭ на 80+, каким образом ориентироваться в порядке приема в вузы, на что нужно обращать внимание при поступлении, как попасть на бюджет и определиться с направлением обучения.

Кроме того, в программу войдут познавательные и научно-популярные лекции.

Учащиеся школ также смогут принять участие в квесте от Студенческого совета СурГУ «Погружение» и посетить выставку «От артефакта до картины прошлого», включающую в себя снимки артефактов из раскопок «Священной кедровой рощи» ведущего научного сотрудника СурГУ Олега Кардаша.

Мероприятие пройдет в главном корпусе СурГУ (пр. Ленина, д. 1).

Телефон для справок: 76-29-14 (приемная комиссия СурГУ).