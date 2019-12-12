​В Сургуте прошла презентация сразу трех проектов будущего университетского кампуса

В Сургутской филармонии прошла презентация проектов сургутского научно-технологического центра более известного как университетский кампус. Идея его реализации возникла еще во время правления Дмитрия Попова, и вот сегодня, 12 декабря, сразу три архитектурных бюро представили свои варианты развития огромной территории по левую сторону от ТРЦ «Сургут Ситимолл» вплоть до протоки Кривуля.

На презентацию приехали представители «Сколково» и Strategy Partners Group (консалтинговая компания, специализирующаяся в области услуг по разработке бизнес стратегии. Они работали с такими компаниями как «Роснефть», «Visa», «Синемапарк», «Аэроэкспресс» и тд.)

«У Югры есть несколько ключевых вызовов. Один из них – снижение объемов добычи нефти. Второй момент – ограниченная база для диверсификации экономики, — в своем выступлении отметил представитель Strategy Partners Group Александр Алексеев. — Посмотрев, как отдельные регионы (в Норвегии, Канаде, Германии) борются с такими вызовами, мы увидели использование кластерного подхода – появление научных центров. Такие НТЦ создаются в Сочи на базе «Сириуса» и в Москве на базе МГУ. Есть три основные цели появления научно-технического центра в Сургуте: создание экономически привлекательных технологий освоения недр. Второе – диверсификация экономики округа. И третье — привлечение в город компаний, связанных с развитием и освоением севера и Арктики.

Проект №1

Первой компанией, презентовавшей проект сургутского НТЦ, стала французская Valode & Pistre. В своем варианте научного кластера они сделали акцент на большом количестве зеленых зон и нестандартном зонировании: улицы, отходящие от Югорского тракта, располагаются диагонально, а пересекающиеся с ними — повторяют волнообразную линию берега реки. Университетский кампус (в форме буквы "А") располагается в центре, а по сторонам от него — жилая застройка, офисы, гостиница, спортивный и медицинский центры.

Проект №2

Британско-российская фирма Aukett Swanke & Aurora group много внимания уделила дизайну и деталям: вплоть до использования орнаментов и символов ханты и манси в облицовке зданий. Акцент в проекте — на рекреационных и зеленых зонах, в том числе — довольно крупная по площади набережная. Предусмотрено строительство жилья (отдельно для работников НТЦ, отдельно — для остальных желающих поселиться на территории кластера), небольшой горнолыжный курорт на крыше одного из главных зданий, дом детского творчества, гостиница, большое количество остановок и парковок.

Проект №3

Российская организация «Цимайло, Ляшенко и Партнеры» представила, наверное, самый необычный проект: почти все здания в нем имеют форму колец. Создатели рассказывают, что вдохновлялись видами на окрестности Сургута, которые открываются с высоты птичьего полета (подсказка — речь о болотах). Помимо технопарка и университета территория содержит в себе школу, детский сад, общежитие, коммерческое жилье, дом творчества, две гостиницы и большое количество парковочных мест.

Во время презентации по не было сказано о стоимости ни одного проекта, так что сложно оценить экономическую выгоду или наоборот — невыгоду любого из них.

Также во время мероприятия не проводилось никаких обсуждений: проекты просто представили общественности, администрации и депутатам. И провели опрос присутствующих на тему личных предпочтений относительно всех трех вариантов развития территории.

Сроки реализации идеи довольно туманны. Но, судя по отрывочной информации, озвученной представителями архитектурных компаний, строительство займет не одно десятилетие. Поэтому если НТЦ действительно появится на территории Сургута, то развиваться он будет очень неторопливо.

Справка: Предварительная стоимость проекта без его коммерческой части – 50 млрд рублей на десять лет. Конкретную финансовую модель разработчики представят к концу июля 2020 года