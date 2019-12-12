В исправительной колонии Сургута убили заключенного

В Сургуте в одном из помещений 17-ой исправительной колонии, сотрудниками учреждения было обнаружено тело 41-летнего осужденного. Информация об этом появилась на сайте следственного комитета Югры.

«В настоящее время допрашиваются работники исправительного учреждения, лица, отбывающие наказание. В рамках расследования будут проведены генетическая и медико-криминалистическая экспертизы. Следствием проверяются все версии произошедшего», — заявили в следственном управлении СК РФ по Югре.

Отметим, что в ходе работы, специалисты дадут правовую оценку действиям(бездействию) должностных лиц исправительного учреждения.

На данный момент, сотрудниками правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по факту убийства.